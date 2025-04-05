🌫️⚡️ Грозы и туман в Сочи: Город готовится к непогоде Ночью с 5 на 6 апреля 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается густой туман с видимостью 500–1000 метров.
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🌫️⚡️ Грозы и туман в Сочи: Город готовится к непогоде Ночью с 5 на 6 апреля 2025 года в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидается густой туман с видимостью 500–1000 метров.