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Собянин анонсировал создание нового флагманского офиса "Мои документы"

Собянин анонсировал создание нового флагманского офиса "Мои документы"

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин На ВДНХ появится новый флагманский офис "Мои документы". Одновременно он будет функционировать как районный центр госуслуг для жителей Останкинского района столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.

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