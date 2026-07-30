Собянин анонсировал создание нового флагманского офиса "Мои документы"

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин На ВДНХ появится новый флагманский офис "Мои документы". Одновременно он будет функционировать как районный центр госуслуг для жителей Останкинского района столицы, сообщил мэр Сергей Собянин.
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