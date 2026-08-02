Президент Армении переназначил Пашиняна на пост премьера-министра

Президент Армении Ваагн Хачатурян переназначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Это произошло после того, как Пашиняна выдвинула на пост премьер-министра правящая партия Армении "Гражданский договор".
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