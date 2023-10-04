Появились страшные подробности катастрофы автобуса с украинцами в Италии: более 20 погибших

По меньшей мере 21 человек погиб после того, как автобус сорвался с эстакады близ Венеции. Туристический автобус загорелся после того, как съехал с дороги и упал рядом с железнодорожными путями в Местре в северной Италии.
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