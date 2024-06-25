ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Хотел детей? Вот и нянчись теперь сам!»: мать поступила по-мужски и вызвала шквал критики

«Хотел детей? Вот и нянчись теперь сам!»: мать поступила по-мужски и вызвала шквал критики

Меня всегда удивлял тот факт, что после развода дети в большинстве случаев остаются с матерью. Неужели отец – не полноценный родитель? Почему женщина должна тянуть лямку и растить ребенка, в то время как бывший супруг строит новую и счастливую жизнь без детских садов, школ, капризов, детских болячек, переходного возраста и пр.

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Комментарии
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Элина Морозова
Молодец Нина! Одобряю и поддерживаю. Поступила  как поступают порядочные мужчины. И детей и  все имущество  отдала  отцу.  Детей каждый  день  видит, заботится, по выходным с ними гуляет, алименты  платит. И сама   довольна и счастлива.
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16 час.
Майя Maja
И правда.. вопрос сложный, но оказывается вполне разрешимый.🤩
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