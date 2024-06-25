«Хотел детей? Вот и нянчись теперь сам!»: мать поступила по-мужски и вызвала шквал критики

Меня всегда удивлял тот факт, что после развода дети в большинстве случаев остаются с матерью. Неужели отец – не полноценный родитель? Почему женщина должна тянуть лямку и растить ребенка, в то время как бывший супруг строит новую и счастливую жизнь без детских садов, школ, капризов, детских болячек, переходного возраста и пр.