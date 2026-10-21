«Хорнетс» не стали форсировать возвращение своих ключевых игроков после травм, полученных на сборах. Команда сообщила, что форварды Кон Книппел (левое бедро), Грант Уильямс (правое бедро) и защитник Коби Уайт (левая икроножная мышца) не выйдут на площадку в первом матче чемпионата.
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