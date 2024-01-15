Зеленский в шоке! Переговоры по формуле мира: время уходить – наступает на пятки

Украина стремилась получить помощь от Глобального Юга, но после встречи осталась холодная дистанция. Все же участникам встречи удалось прояснить некоторые, второстепенные моменты.
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