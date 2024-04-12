Собянин рассказал, как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

Столица является важнейшим центром ракетно-космической промышленности Более 30 тыс. человек трудятся на свыше 40 предприятиях ракетно-космической отрасли в Москве, как сообщил мэр города Сергей Собянин через свой Telegram-канал.
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