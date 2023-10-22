Участники Каирского саммита согласовали доставку гумпомощи в Газу

В ходе проходящего в Каире "саммита мира" участники переговоров достигли единой позиции по вопросу о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщил телеканал al Arabiya со ссылкой на пресс-секретаря президента Египта Ахмеда Фахми.