ВС РФ уничтожили плацдарм ВСУ на Запорожском направлении

Ликвидацию плацдарма ВСУ произвели российские войска юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 4 декабря сообщает РИА Новости.
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