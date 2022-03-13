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Как изменились цены на лекарства в Мангистау

Как изменились цены на лекарства в Мангистау

В феврале подорожали 13 из 32 лекарственных наименований. Данные о стоимости лекарственных препаратов в Мангистауской области представили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

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