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Нельзя работать и убираться: какие запреты действуют на Медовый спас и Маковея 14 августа 2023 года

Нельзя работать и убираться: какие запреты действуют на Медовый спас и Маковея 14 августа 2023 года

Нельзя работать и убираться: какие запреты действуют на Медовый спас и Маковея 14 августа 2023 года Елена ГалицкаяВ понедельник, 14 августа, православные россияне будут традиционно отмечать важный церковный праздник — Медовый спас или Маковея.

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