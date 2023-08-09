Нельзя работать и убираться: какие запреты действуют на Медовый спас и Маковея 14 августа 2023 года Елена ГалицкаяВ понедельник, 14 августа, православные россияне будут традиционно отмечать важный церковный праздник — Медовый спас или Маковея.