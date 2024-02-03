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Политолог назвал угрозу Данилова заявлением для «внутреннего рынка»

Политолог назвал угрозу Данилова заявлением для «внутреннего рынка»

Политолог Александр Дудчак в субботу, 3 февраля, рассказал «Известиям», что слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о демилитаризованной зоне являются заявлением для «внутреннего рынка».

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