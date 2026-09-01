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Царьград

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Эдуард Петров: Президент уволил руководителей МЧС и СК в регионах

Эдуард Петров: Президент уволил руководителей МЧС и СК в регионах

Генерал-лейтенант Алексей Аникин освобождён от должности начальника ГУ МЧС в Санкт-Петербурге, сообщает Эдуард Петров.

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Tigra07

Показательно, что сведения о кадровой тусовке в верхах идут в одной связке... с новостями футбола 🤣🤣🤣🤣🤣