Правительственные сети взломали через брандмауэры Cisco. Кибератаку назвали ArcaneDoor

Уязвимости в продуктах Cisco спровоцировали серию кибератак на правительственные сетиКибершпионы, связанные, предположительно, с Китаем, успешно внедрились в правительственные сети через брандмауэры Cisco, используя две ранее неизвестные уязвимости — инцидент назвали ArcaneDoor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии