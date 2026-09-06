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Боты-сердцееды: как мошенники обманывают молодежь через сервисы знакомств

Боты-сердцееды: как мошенники обманывают молодежь через сервисы знакомств

Мошенники все чаще используют сайты для знакомств, чтобы обманывать россиян. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

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