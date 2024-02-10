Растения могут сделать воздух в квартире чище

﻿﻿На уроках биологии мы все узнали, что растения поглощают углекислый газ и дают нам кислород. Знаете ли вы, что растения также могут поглощать токсичные для нас вещества? Откуда они взялись, из квартиры или офиса? Они летят с улицы и более заметны, чем отделочные материалы и мебель.