На фестивале «Таврида.АРТ» прошло «семейное шествие», объединившее 3800 человек

СУДАК, 28 июля, ФедералПресс. В Крыму в ходе фестиваля «Таврида.АРТ» 89 семей из самых разных уголков России приняли участие в костюмированном шествии «Россия – семья семей!», продемонстрировав уникальность и самобытность народов России.
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