Эксперт объяснил, кто виноват в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки

imago stock&people/United Archives/TASS Япония сама спровоцировала США на бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.
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