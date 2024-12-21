«Крокус» уроком не стал, теперь генерал Кириллов: будет визовый режим или продолжим жить «в безопасности» по Федорову

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мы строили-строили и, наконец, построили!» — это фраза из известного советского мультфильма про крокодила Гену и Чебурашку.

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