Страна и люди
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Страна и люди

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В России отмечают День тыла Вооруженных сил

В России отмечают День тыла Вооруженных сил

День тыла Вооруженных сил РФ ежегодно отмечается в армии и на флоте 1 августа. В этот день в 1941 году был подписан приказ народного комиссара обороны СССР об организации Главного управления тыла Красной армии.

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