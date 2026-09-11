Тревога в Киеве: «Украину обменяют на Прибалтику – уже решено»

Россия может занять территорию прибалтийских стран и предложить Западу обменять их на Украину. Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».