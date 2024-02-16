ЛДПР направила в правительство РФ проект закона об отмене НДФЛ с зарплат ниже 30 тысяч

Человечная инициатива ЛДПР позволит освободиться от бремени тех, чей доход ниже 30 тысяч рублей — сэкономленные деньги останутся в семьеПо свежим данным Росстата, в некоторых регионах России средняя зарплата по-прежнему остается на отметке 30-40 тысяч рублей (Карачаево-Черкесия, Ивановская область, Псковская область, Северная Осетия, Костромская область и др.