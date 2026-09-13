Уралвагонзавод показал новую активно-пассивную защиту танка в полной комплектации

Уралвагонзавод в связи с Днём танкиста выложил в сеть поздравительную открытку, на которой изображён Т-90М, оснащённый недавно замеченной новой активно-пассивной защитой в полной комплектации.
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