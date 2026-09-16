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Царьград

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Панчихина сообщила о переводе пострадавших сестер в новую школу

Панчихина сообщила о переводе пострадавших сестер в новую школу

После нападения 16-летней девушки в Башкирии пострадавшие сестры сменят школу. Со следующей недели они начнут обучение в новом учебном заведении.

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