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Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Артиллеристы РФ уничтожили технику и живую силу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили боевую бронированную технику, артиллерийские орудия и скопление живой силы ВСУ.

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