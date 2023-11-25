Психолог Гришина: завышенные ожидания родителей от ЕГЭ — стресс для ребенка

Чтобы помочь себе и своему ребенку успешно прожить подготовки к ЕГЭ и прийти к достойным результатам, родителю на это время придется освоить для себя три позиции: психолога, операционного менеджера и инвестора.
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