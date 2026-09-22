Умер от «Похмелья»: охранника насмерть придавило аттракционом на «Октоберфесте»

На фестивале «Октоберфест» в немецком Мюнхене погиб охранник аттракциона. Мужчину насмерть придавило платформой аттракциона свободного падения.
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