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ВК Пресс

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Шок! Пассажир наполовину выпал из летящего самолета: держали всем салоном

Шок! Пассажир наполовину выпал из летящего самолета: держали всем салоном

Об этом сообщает греческий телеканал. Спустя несколько минут после старта раздался громкий звук, и иллюминатор разбился, в результате чего 60-летний грек, сидевший рядом, оказался почти наполовину снаружи самолета.

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