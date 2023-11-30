Почему у многих родившихся в Советском Союзе синдромом Плюшкина

Советские люди в квартире Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что, глядя на старую, повидавшую виды верхнюю одежду, потрепанную обувь или на потерявшую свою актуальность, пусть и рабочую, бытовую технику, у вас подсознательно появляется жгучее желание спрятать весь этот скарб поглубже в шкаф, так сказать, на «черный день», или же отправить доживать свой век на дачу, даже если и дачи-то никакой нет? Старая техника на даче Безусловно, все это можно и просто выбросить, но как-то рука не поднимается…да и вдруг пригодиться?! Не зря же наши мамы и папы, бабушки и дедушки, годами хранили на балконе или антресолях лыжи, стопки старых книг и газет, коробки с пуговицами и другой фурнитурой, посуду, изъеденную молью одежду и так далее.