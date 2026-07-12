«Оленья баня»: фотоловушка сняла целое стадо пятнистых в тумане Приморья

Фотоловушка запечатлела целое стадо пятнистых оленей, которое собралось у водоема в Приморье. Несмотря на плотный туман, окутавший местность, камера сумела передать атмосферу происходящего – местный климат с его высокой влажностью в этот день напомнил интернет-пользователям парную, сообщает PRIMPRESS.
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