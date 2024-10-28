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Царьград

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Ситуация "аховая". "Ад" ждут после 4 ноября: Послание Путина. Киев получил неожиданную помощь 130 тысяч штыков. Атака на "генеральские" ПВД

Ситуация "аховая". "Ад" ждут после 4 ноября: Послание Путина. Киев получил неожиданную помощь 130 тысяч штыков. Атака на "генеральские" ПВД

Ранее президент России Владимир Путин озвучил своё послание, рассказав об успехах русской армии и начале ликвидации противника, запертого в котле.

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Нельзя недооценивать противника, он ещё силён и очень коварен, от них можно ожидать всего, в том числе и внезапного удара и прорыва на границе.
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Подленькая ветвь славянского народа.....на хорошее у них мысли отсутствуют......Д Б !
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5 час.
СБ
Сергей Бунцов
Надо пристально наблюдать за перемещением резервов, если они есть.
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43 мин.

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