В НовГУ придумали, как можно было решить проблему габсбургской челюсти

Российская группа ученых, куда вошел профессор НовГУ, предложила и клинически обосновала комбинированный метод расширения верхней челюсти — проблемы, которой страдала в том числе знаменитая европейская династия Габсбургов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии