Алаудинов: спецназ «Ахмат» подконтрольно уничтожает ВСУ в Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» продолжают работу на своем участке в Курской области. Подробности озвучил в беседе с ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-майор Апты Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии