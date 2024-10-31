В Татарстане наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина сообщила, что за неделю с 21 по 27 октября уровень заболеваемости снизился на 9%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии