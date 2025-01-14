Вселяет ужас: В Британии загадочное существо растерзало оленя

В графстве Уилтшир произошло ЧП. Местные жители напуганы9 января фермер из британского графства Уилтшир обнаружил на принадлежащей ему земле оленя, растерзанного неизвестным существом.
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