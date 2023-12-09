Жительница Херсона: солдаты ВСУ грабят дома, не желая ничего оставлять русским

Жительница оккупированного ВСУ города Херсон рассказала как украинские солдаты не стесняясь грабят жилые дома и квартиры, обосновывая тем, что иначе это всё достанется русским — правоохранительные органы не откликаются на вызовы населения.
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