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Вокруг света: Почему не могут помать огромного крокодила-людоеда Густава, который на протяжении десятилетий держит в страхе местных жителей

Вокруг света: Почему не могут помать огромного крокодила-людоеда Густава, который на протяжении десятилетий держит в страхе местных жителей

Гигантский шестиметровый крокодил Лолонг, который терроризировал филиппинцев, был когда-то пойман и некоторое время до своей естественной кончины жил в экопарке в Бунаване, неподалеку от тех мест, где он когда-то промышлял людоедством.

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