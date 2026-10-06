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Культуромания

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Ансамбли «Воскресение» и «ИВАНЫ» едут в совместный тур по Пермскому краю

Ансамбли «Воскресение» и «ИВАНЫ» едут в совместный тур по Пермскому краю

Русский народный ансамбль «Воскресение» и ансамбль «ИВАНЫ» в ноябре отправятся в тур по городам Пермского края с программой «Где живет моя душа» со своими хитами.

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