Депутат Верховной Рады Ивченко: средств на выплаты солдатам ВСУ может хватить только до конца августа

По словам члена оборонного комитета Рады, проблема возникла из-за перераспределения бюджета. Деньги, заложенные в том числе на социальное обеспечение и выплаты военнослужащим ВСУ, ушли на оплату контрактов с производителями оружия.
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