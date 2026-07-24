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Аргументы недели

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Депутат Верховной Рады Ивченко: средств на выплаты солдатам ВСУ может хватить только до конца августа

Депутат Верховной Рады Ивченко: средств на выплаты солдатам ВСУ может хватить только до конца августа

По словам члена оборонного комитета Рады, проблема возникла из-за перераспределения бюджета. Деньги, заложенные в том числе на социальное обеспечение и выплаты военнослужащим ВСУ, ушли на оплату контрактов с производителями оружия.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А что вам идеологии Бандеры не достаточно. А если скучно то кастрюли на головы и попрыгать! А деньги то вам и ник чему!
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