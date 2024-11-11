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Красная икра стала золотой. Цена деликатеса превысила 10 тысяч рублей за килограмм

Красная икра стала золотой. Цена деликатеса превысила 10 тысяч рублей за килограмм

По прогнозам экспертов, на этой отметке стоимость продукта не остановится и продолжит расти Стоимость килограмма красной икры превысила 10 тысяч рублей, потому что в 2024 году выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м, и объемы заготовленной икры тоже сократились, пишет "Парламентская газета".

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