Красная икра стала золотой. Цена деликатеса превысила 10 тысяч рублей за килограмм

По прогнозам экспертов, на этой отметке стоимость продукта не остановится и продолжит расти Стоимость килограмма красной икры превысила 10 тысяч рублей, потому что в 2024 году выловили в три раза меньше красной рыбы, чем в 2023-м, и объемы заготовленной икры тоже сократились, пишет "Парламентская газета".