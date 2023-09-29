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Путин поручил бывшему начальнику штаба «Группы Вагнера» курировать работу с добровольцами в МО РФ

Путин поручил бывшему начальнику штаба «Группы Вагнера» курировать работу с добровольцами в МО РФ

Президент РФ Владимир Путин вчера вечером провел неанонсированную встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и бывшим начальником штаба «Группы Вагнера» Андреем Трошевым.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
У нас в Мин . Обороны некогда были подразделения , в которых присутствовали личный состав со знанием нескольких иностранных языков для работы в разных регионах за границей и даже на главных фронтах и как переводчики и как разведчики . Не плохо бы возродить и увеличить их количество и более всего уделить внимание азиатским и латинской америки . И вообще по стране утрачены институты  для обучения работников среднего и рабочего производственного руководящего звена . Необходимо возвращаться к более необходимой практике , а также использовании на этом поприще как ветеранов производства , так и военных профи вышедших в отставку. А на предприятиях использовать работников ветеранов труда , вышедших на пенсию в качестве наставников с оплатой основной пенсии и приработок за работу инструктора с  сохранением всех льгот  .
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