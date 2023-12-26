SCMP: Избрание нового президента Тайваня грозит войной с Китаем

Бывший заместитель главы канцелярии по делам Тайваня Государственного совета КНР Ван Цзайси предупредил, что в случае победы главного кандидата Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня на президентских выборах, напряженность между Пекином и Тайбэем может возрасти до уровня вооруженного конфликта.