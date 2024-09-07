Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

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Людмила

Америкосы и прочая западная нечисть, всё думают что Россия блефует, посмотрите на Путина повнимательнее !!!! и вы поймёте !!! что когда он говорит и усмехается, значить скоро вам не поздоровится...уймитесь, пока не случилось беды.