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Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

Спутниковая разведка НАТО обнаружила стартовый комплекс ракет с ЯЭУ "Буревестник" - ракетный город в вологодских лесах

  Любопытные и немного странные вещи происходят в последнее время с российским оружием. В том числе и теми не имеющими аналогов видами, указанными российским Президентом в послании Государственной Думе 1-го марта 2018 года.

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Комментарии
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Л
Людмила
Америкосы и прочая западная нечисть, всё думают что Россия блефует, посмотрите на Путина повнимательнее !!!! и вы поймёте !!! что когда он говорит и усмехается, значить скоро вам не поздоровится...уймитесь, пока не случилось беды.
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17 час.
ЛТ
Лена Тишина
Хреново что нашли...
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13 час.
ПМ
Павел Миллер
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12 час.

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