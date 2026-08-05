Украина оценила ущерб агросектору из-за остановки портов до $3 млрд

Украинский аграрный сектор столкнулся с серьёзными экономическими потерями из-за остановки работы основных черноморских портов, через которые проходит большая часть экспорта сельскохозяйственной продукции.
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