Чемпионат Краснодарского края по серфингу “Хоста” пройдёт в Сочи 🗓 10-25 апреля 📍 Ялтинская, 2/8А 📍 Просмотр свободный, участие по заявке на почту: kkfws@mail.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Чемпионат Краснодарского края по серфингу “Хоста” пройдёт в Сочи 🗓 10-25 апреля 📍 Ялтинская, 2/8А 📍 Просмотр свободный, участие по заявке на почту: kkfws@mail.