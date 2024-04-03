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Интересный Сочи | Куда сходить

1 подписчик
Чемпионат Краснодарского края по серфингу “Хоста” пройдёт в Сочи

Чемпионат Краснодарского края по серфингу “Хоста” пройдёт в Сочи 🗓 10-25 апреля 📍 Ялтинская, 2/8А 📍 Просмотр свободный, участие по заявке на почту: kkfws@mail.

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