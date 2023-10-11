Полина Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Полина Кудерметова пробилась в третий круг турнира в Сеуле, обыграв фон Дайхман. В Сеуле завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-250 в женском одиночном разряде, в котором Полина Кудерметова встречалась с Катинкой фон Дайхман.