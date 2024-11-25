Пальмы в Ялте зимой

Ствол и корневую систему растений Никитского ботанического сада плотно утеплили опавшими листьями. Главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыко опубликовал фото, прокомментировав их словами «вот так наш замечательный Никитский ботанический сад утепляем пальмы на зиму.
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