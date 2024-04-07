Не стабильный график провоцирует депрессию

В пятьдесят лет могут начаться большие проблемы. Исследование ученых из Нью-Йоркского университета показало, что люди, чья трудовая карьера в молодости характеризовалась нестабильным графиком работы, чаще сталкиваются с депрессией и бессонницей после достижения 50-летнего возраста.