Не стабильный график провоцирует депрессию

В пятьдесят лет могут начаться большие проблемы. Исследование ученых из Нью-Йоркского университета показало, что люди, чья трудовая карьера в молодости характеризовалась нестабильным графиком работы, чаще сталкиваются с депрессией и бессонницей после достижения 50-летнего возраста.
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