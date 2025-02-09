В Дербенте полицейского ранили выстрелом из его табельного оружия

В Дербенте неизвестный выстрелил в сотрудника полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей, пострадавшего оперируют, передает РИА Новости со ссылкой на источник в местных силовых структурах.
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